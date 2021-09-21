На Украине утвердили переход страны в желтую зону карантина

На Украине приняли решение о переводе страны в желтую зону карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Украины утвердила переход страны в желтую зону (умеренного риска) карантина из-за увеличения числа заболеваний коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на едином портале органов исполнительной власти Украины.

Согласно принятому решению, общественные заведения в желтых зонах смогут продолжить работу при условии вакцинации не менее 80 процентов персонала и наличия паспорта вакцинации у всех посетителей либо при обеспечении заведениями дистанции и ограничении количества посетителей.

Школы также продолжат работу, при этом учителя должны быть либо вакцинированы, либо иметь справки о прохождении одного этапа вакцинации, о недавнем выздоровлении после вируса или отрицательный ПЦР-тест.

На заседании также обсудили темпы вакцинации учителей и медицинского персонала. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил рост заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков и призвал расширить возможности привиться для работников школ.

По состоянию на утро вторника, 21 сентября, на Украине официально подтверждено 2 355 805 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 5159 заболевших, из них 463 — дети. Госпитализировали 1086 пациентов.

Ранее стало известно о том, что правительство Украины продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря. При подобных мерах регионы страны продолжат делиться на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону в зависимости от уровня опасности.