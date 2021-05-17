Украинцы сочли экономические последствия COVID-19 страшнее самой болезни

Украинцы сочли экономические последствия пандемии COVID-19 страшнее самой болезни. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», сообщает портал «Гордон».

Согласно результатам исследования, 47 процентов опрошенных опасаются, что их семью затронет связанный с коронавирусом экономический кризис. Еще 32 процента признались, что больше боятся заболеть COVID-19.

При этом 15 процентов граждан заявили, что не боятся ни коронавируса, ни его экономических последствий. Еще 6 процентов опрошенных затруднились с ответом.

Ранее стало известно, что все украинские регионы вышли из красной зоны распространения коронавируса и перешли в желтую и зеленую — умеренного и низкого риска заражения. Медики утверждают, что ситуация с распространением инфекции стабилизировалась.