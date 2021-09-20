На Украине назвали число вакцинированных среди госпитализированных с COVID-19

На Украине 98,1 процента госпитализированных с COVID-19 за последние три месяца не были вакцинированы. Такое число назвал главный санитарный врач страны Игорь Кузин, сообщает Министерство здравоохранения республики на своей странице в Facebook.

По его словам, почти все, кто в течение последних трех месяцев попадал в украинские больницы с тяжелой формой или осложнениями от коронавируса, не проходили вакцинацию. «Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти — сделайте прививку уже сегодня», — обратился Кузин к населению.

Он также отметил, что на Украине стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация, и обратил внимание на двукратное увеличение суточного числа новых случаев COVID-19 за последнюю неделю.

Ранее стало известно о том, что правительство Украины продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря. При подобных мерах регионы страны продолжат делиться на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону в зависимости от уровня опасности.

17 сентября глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в ближайшее время несколько украинских областей могут перейти из зеленой в красную зону распространения коронавируса.