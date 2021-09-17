На Украине заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

В ближайшее время несколько украинских регионов могут перейти из зеленой в красную зону распространения коронавируса. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат Михаил Радуцкий заявил в своем Telegram-канале.

Он рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом на Украине и указал на двукратный рост числа заражений на этой неделе. По его словам, с 3,3 тысячи новых случаев в понедельник показатель увеличился до 6,6 тысячи в четверг.

Радуцкий отметил, что наиболее тревожные показатели были зафиксированы в четырех регионах — Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. «В ближайшее время эти западные регионы могут из зеленой зоны сразу перейти в красную», — подчеркнул парламентарий.

При этом он обратил внимание, что в целом по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. «Реанимационные койки заняты на 27 процентов, койки с подведенным кислородом — на 22 процента, аппараты ИВЛ — на десять процентов», — добавил Радуцкий.

В конце июля руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт сообщил, что новая вспышка COVID-19 может начаться в стране в конце августа — начале сентября и продлиться до наступления зимы. Он заявил, что точная дата может меняться в зависимости от ряда факторов, в частности — охвата вакцинации и санитарных ограничений правительства.