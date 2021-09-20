Правительство Украины продлило карантин и режим ЧС до 31 декабря

Кабинет министров Украины решил продлить адаптивный карантин и режим ЧС до конца года

Правительство Украины приняло решение продлить до конца года карантин, передает Vesti.ua.

«На заседании кабинета министров Украины 20 сентября принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года», — сообщили в пресс-службе правительства.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что эпидемическая ситуация в стране находится под контролем. «Мы фиксируем рост числа новых случаев COVID, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну», — заверил он.

При адаптивном карантине регионы делятся на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону в зависимости от уровня опасности. Ограничительные меры в них различаются. В настоящее время вся территория Украины находится в зеленой зоне. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 2,3 миллиона человек, умерли 54 919.