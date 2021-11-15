Оценена способность «Нафтогаза» повлиять на сертификацию «Северного потока-2»

«Нафтогаз Украины» не способен повлиять на решение немецкого регулятора о российском проекте «Северный поток-2», заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, пишет РИА Новости.

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По его словам, государственная компания Украины не имеет аргументов, которые еще не приводила польская сторона, и оснований, которые могут изменить мнение немецкого регулятора при сертификации.

«Немецкое Федеральное сетевое агентство (BNA) может быть заинтересовано в подключении украинцев. Это будет объяснением, почему они тянут с решением. А тянут они из-за затянувшегося процесса формирования нового правительства ФРГ. Брать же на себя ответственность за такое решение во время пересменки никто не хочет», — оценил он ситуацию. Решение, вероятно, будет вынесено не позже начала января, назвал он вероятные сроки.

В понедельник, 15 ноября, стало известно, что «Нафтогаз» примет участие в сертификации «Северного потока-2», но Киев не будет иметь право вето. Ранее министерство энергетики Германии вынесло заключение по «Северному потоку-2» и признало, что проект не угрожает безопасности энергоснабжения.