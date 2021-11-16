«Нафтогаз» назвал потери Украины из-за «Северного потока-2»

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в случае запуска газопровода «Северный поток-2», ежегодные потери Украины составят около двух миллиардов долларов. Об этом он заявил в беседе с Reuters.

Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток-2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны Юрий Витренко глава компании «Нафтогаз»

По его словам, по этой причине Киев все еще надеется заблокировать российский проект.

1,5 процента от ВВП в год может потерять Украина из-за «Северного потока-2»

Также он выразил мнение, что трубопровод «угрожает мировой безопасности», поэтому Киев рассчитывает на поддержку Вашингтона.

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Витренко ожидает, что Конгресс США наложит санкции на оператора Nord Stream 2 AG, поскольку «по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам». «"Северный поток-2" фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», — сказал глава компании.

Сертификация «Северного потока-2»

Накануне, 15 ноября, Витренко анонсировал, что «Нафтогаз» примет участие в сертификации «Северного потока-2». Как заявил глава компании, «Нафтогаз» готов в ближайшее время предоставить Германии информацию о невозможности сертификации газопровода.

По его словам, соответствующее решение принял немецкий регулятор BNetzA. «Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — сказал Витренко.

Регулятор ФРГ в свою очередь подтвердил, что украинские «Нафтогаз» и «Оператор ГТС» допущены к сертификации Nord Stream. Однако Украина не получит права вето в вопросе сертификации газопровода.

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Опасения Украины

На Украине неоднократно заявляли о том, что «Северный поток-2» якобы используется Россией как оружие против Европы и Украины. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал газопровод проблемой не только Киева, но и всей Европы. Глава МИД также подчеркнул, что Россия применяет газ «как оружие» против других стран, в том числе европейских.

Сам Витренко высказывал мнение, что запуск «Северного потока-2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу может увеличить шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной.

Как считает глава украинской компании, с запуском проекта Москва «избавится от сдерживающего фактора», а Украина может стать более уязвимой к «российскому вторжению».

Прекращение транзита через Украину увеличит возможность полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями Юрий Витренко глава компании «Нафтогаз»

Он также заявил, что «Северный поток-2» станет геополитическим оружием в руках российского президента. Глава «Нафтогаза» допустил вариант, при котором российский лидер начнет шантажировать европейских покупателей и попытается обменять увеличение объемов поставок по газопроводу на долгосрочные контракты.