Британцы назвали Крым российским и призвали Запад не лезть в отношения Москвы и Киева, об этом они написали в комментариях к статье в The Telegraph.

Политики из Вашингтона предупредили своих коллег в Евросоюзе о том, что Россия якобы сосредоточила «десятки тысяч военнослужащих» на границе с Украиной. Читатели выступили против властей США и Великобритании из-за их позиции по отношению к России.

«Крым вернулся домой, и точка. Хуже то, что вы это прекрасно знаете», — заявил Ian Rutherford. Kitty Wake отметила, что была на полуострове после его воссоединения с Россией. «Независимо от правовых вопросов большинство населения вполне довольно своим новым положением», — указала она политикам в Лондоне.

«Бьют в барабаны войны… Вы только посмотрите на этих лидеров… Байден (президент США Джо Байден — прим. «Ленты.ру») и Борис (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — прим. «Ленты.ру»). Сомневаюсь, что, глядя на них, российский лидер Владимир Путин испугается», — согласился S Parkes. «Нам не надо в это вмешиваться», — оценил статью еще один читатель.

«Россия имеет полное право размещать войска на своей территории там, где ей хочется. В отличие от Британии, не все страны являются послушными марионетками Вашингтона», — добавил Heike Muuga.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский опроверг заявления западных СМИ о якобы планируемом Москвой военном вторжении на Украину. По его словам, Москва никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины.