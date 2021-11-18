В Британии предрекли просчет Кремля из-за военного авантюризма у границ Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что цена просчета Кремля из-за военного авантюризма у границ Украины и Польши будет огромной. Его слова передает РИА Новости.

«Все что, мы должны сделать, — это обеспечить, чтобы все понимали, что цена просчетов на границе, как Украины, так и Польши, будет огромной. Мои ощущения, и я думаю, что вы согласитесь, что это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля думать, что можно что-то получить военным авантюризмом», — заявил британский премьер.

Ранее политик заявил, что запуск российского газопровода «Северный поток-2» может иметь серьезные последствия для безопасности Европы. «Он также подтвердил свою озабоченность по поводу текущей ситуации на границе Украины и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать территориальную целостность Украины», — рассказал пресс-секретарь Джонсона.