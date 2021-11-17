Опубликовано расследование о подготовке спецоперации по задержанию вагнеровцев

Bellingcat и The Insider (оба внесены Минюстом России в список иностранных агентов) опубликовали расследование о подготовке Украиной спецоперации по задержанию бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, воевавших в Донбассе.

В материале утверждается, что операцию «Авеню» готовило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР). Вагнеровцев через интернет нанимали якобы для охраны объектов «Роснефти» на Ближнем Востоке от имени реальной, но прекратившей к тому времени деятельность ЧВК «МАР». В операции участвовал бывший офицер ГРУ, которого украинская разведка за несколько лет до этого завербовала в Донбассе.

Bellingcat и The Insider пишут, что соискатели в своих резюме подробно описывали боевой опыт в Донбассе. К примеру, подполковник Александр Кривенко рассказал, как в 2014 году военкомат в Астрахани попросил его сформировать батальон для отправки на восток Украины. К концу мая 2020-го ГУР удалось сформировать «частную армию» в 180 человек. В июне вагнеровцам сообщили, что нанимавший их «куратор проекта» убит в Сирии, однако вскоре им предложили охранять объекты в Венесуэле.

По данным Bellingcat и The Insider, самолет с вагнеровцами планировалось посадить на Украине под угрозой взрыва на борту. Спецоперация была назначена на 26 июня 2020 года. Президент Владимир Зеленский впервые был проинформирован о ней 15 июня. Он одобрил проект и попросил подробный план, который был утвержден министром обороны 1 июля. С этого момента директор ГУР Василий Бурба и замдиректора СБУ Руслан Баранецкий регулярно информировали Зеленского о происходящем.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиянина по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но вагнеровцы вернулись в Россию. Позже главред украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что вагнеровцев хотели выманить и использовать для обмена пленными с Москвой, однако операция сорвалась из-за Зеленского. Сам Зеленский назвал это бредом.