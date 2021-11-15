В Евросоюзе задумались о введении санкций против ЧВК Вагнера

Власти Европейского союза (ЕС) задумались о введении санкций против частной военной компании (ЧВК) Вагнера из-за их деятельности в Мали и других африканских странах. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, его слова передает Reuters.

Дипломат отметил, что Евросоюз намерен составить список возможных ограничений для российских наемников, которые могут быть размещены в странах Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад). «Существует общее желание определить правовые рамки санкций, которые будут наложены на группу Вагнера», — уточнил он. По словам главы французского МИД, санкции введут также в отношении компаний, сотрудничавших с российскими ЧВК.

В начале октября турецкое издание Clash Report заявило о росте присутствия ЧВК Вагнера в ряде африканских стран. При этом французские спецподразделения, которые участвуют в антитеррористической операции «Бархан» в странах Сахеля, не нашли в Мали признаков присутствия указанной ЧВК.

До этого стало известно, что власти Мали обратились к российской ЧВК с просьбой о помощи в борьбе с террористами. К какой именно ЧВК обратились власти республики, не уточнялось. Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что официальная Москва не имеет к этому отношения. По словам дипломата, Мали обратилось к ЧВК из-за того, что Франция намерена значительно сократить воинский контингент, который должен бороться с терроризмом на севере страны.