В ЦАР заметили силовиков в футболках с надписью «Я Вагнер»

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) заметили представителей местных силовых ведомств, одетых в футболки с надписью «Я Вагнер» (Je suis Wagner). Об этом сообщает издание Corbeaunews-Centrafrique.

Местные жители в футболках разных цветов с подобным принтом были замечены в столице ЦАР — городе Банги. По данным издания, их активно распространяют среди сотрудников жандармерии, курсантов национальной полицейской академии, а также работников главной энергетической коммунальной компании страны ÉNERCA. Кроме того, в аналогичных футболках были запечатлены солдаты Национальной армии ЦАР FACA и местные жительницы на улицах Банги.

Как утверждает Corbeaunews-Centrafrique, за распространением одежды с подобными лозунгами стоит российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера, наемники которой работают в ЦАР. При этом власти страны неоднократно опровергали факт присутствия бойцов данной ЧВК в регионе, пишет издание.

В декабре 2020 года, на фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами в Центральноафриканской Республике, Россия по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они занимались обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР.