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Бойцов ЧВК Вагнера убили в ЦАР

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Фото: Reuters

Повстанцы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) заявили об убийстве бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает местное издание Corbeau News.

Антиправительственная «Коалиция патриотов за перемены» заявила, что взяла одного из бойцов в заложники и убила еще нескольких. Повстанцы также сообщили об уничтожении грузовика российских наемников. Инцидент произошел во время боев с правительственными силами неподалеку от города Бамбари 10 февраля.

Представители Красного Креста и «Врачей без границ» подтвердили, что в день боев в местные морги действительно поступили тела убитых, но не сообщили деталей.

Активизация повстанческого движения в ЦАР была вызвана президентскими и парламентскими выборами, которые прошли 27 декабря. Уточнялось, что три вооруженные группировки повстанцев объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены» с целью помешать президенту Фостен-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок. Лидером боевиков считают бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Правительство обвиняет его в попытке государственного переворота.

В декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР Россия направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA).

27 января 2021 года сообщалось, что Россия вывела из Центральноафриканской Республики (ЦАР) свои военные вертолеты, которые были направлены в эту страну на фоне боев с повстанцами. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что российские инструкторы пока останутся в стране.

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