Российские наемники начали помогать армии ЦАР на фоне тяжелых боев

Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA), а также российские и руандийские наемники сосредоточились у въезда в селение Бояли приблизительно в 130 километрах к северо-западу от Банги, столицы ЦАР. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Сorbeau News.

«Прибыв на мост через озеро у въезда в Бояли, мы встретили российских и руандийских наемников, а также солдат FACA, размещавших свои танки по другую сторону берега», — цитирует собеседников издание. Источники указывают, что миротворцы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР им рассказали, что бои между повстанцами и правительственной армией ведутся у въезда в деревню Ламби.

Ранее в МИД России заявили о готовности рассмотреть просьбу законного правительства ЦАР о военной помощи в случае соответствующего запроса. «Если будет такая просьба законных легитимных властей. Причем она может быть обращена не только к нам, а к другим партнерам и друзьям», — пояснил замглавы МИД Михаил Богданов. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент на территории республики находятся лишь российские инструкторы, а не боевые подразделения.

21 декабря представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги заявил, что Россия перебросила в страну несколько сотен военнослужащих вместе с тяжелым вооружением. По его словам, это было сделано на фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами. Москва не подтвердила и не опровергла информацию о переброске солдат. Посол России в ЦАР Владимир Титоренко позднее пояснил, что из российских военных в стране находятся только пять сотрудников представительства Минобороны России. Еще 14 офицеров служат в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР, также в стране находятся инструкторы, которые обучают армию.

Активизация повстанческого движения в ЦАР вызвана приближающимися президентскими и парламентскими выборами, назначенными на 27 декабря. Уточнялось, что три вооруженные группировки повстанцев объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены» с целью помешать президенту Фостен-Арканжу Туадера переизбраться на второй срок. Лидером боевиков считают бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Правительство обвиняет его в попытке государственного переворота. Отмечалось, что члены коалиции намерены перерезать основные пути снабжения столицы ЦАР и блокировать ее.