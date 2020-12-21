Власти ЦАР заявили о переброске в страну российских военных на фоне тяжелых боев

На фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Россия перебросила в страну несколько сотен военнослужащих вместе с тяжелым вооружением. Об этом изданию Le Figaro заявил представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги.

Точное число специалистов, дата их прибытия и местонахождение не уточняются, представитель властей лишь напомнил о действующих двусторонних соглашениях о военной помощи. По его словам, несколько сотен военных в страну направила и Руанда. Эти бойцы уже якобы задействованы в боях.

В материале Le Figaro также утверждается, что бойцы российских частных военных компаний обеспечивают защиту президента ЦАР Фостена-Арканжи Туадеры, в то время как военные инструкторы обучают местных солдат.

Как сообщал ТАСС, 21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москву беспокоит складывающаяся в ЦАР ситуация. Он акцентировал внимание на том, что в администрации главы государства пристально наблюдают за происходящим. «Информация, которая оттуда [из ЦАР] поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности», — добавил он.

Активизация повстанческого движения связана с приближающимися президентскими и парламентскими выборами, назначенными на 27 декабря. Так, на прошлой неделе три вооруженные группировки повстанцев ЦАР объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены» с целью помешать пытающемуся переизбраться на второй срок президенту страны.

19 декабря издание Сorbeau News сообщало, что членам объединения удалось взять под контроль городом Мбаики, находящимся в 107 километрах от столицы ЦАР Банги. До этого они установили контроль над городом Бода. Лидером боевиков считают бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Правительство обвиняет его в попытке государственного переворота. Указывается, что члены коалиции намерены перерезать основные пути снабжения столицы ЦАР и блокировать ее.