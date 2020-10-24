Россия передала ЦАР партию бронемашин БРДМ-2

Россия безвозмездно передала Центральноафриканской Республике партию новых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в ЦАР Владимира Титоренко.

«Сегодня была осуществлена доставка еще десяти БРДМ-2, это была вторая партия из того, что Россия поставляет в этом году», — пояснил дипломат. В торжественной церемонии приняли участие президент, министр обороны, глава генерального штаба, министр внутренних дел и командование вооруженных сил Центральноафриканской Республики.

Предыдущая партия машин БРДМ-2 была доставлена 15 октября.

23 октября сообщалось, что Россия успешно испытала новейший зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М». Тесты оружия состоялись в середине октября на борту малого ракетного корабля «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт» Балтийского флота. В ходе испытания ЗРАК уничтожил все малогабаритные воздушные мишени М-6, выпущенные истребителями Су-27 морской авиации Балтийского флота.