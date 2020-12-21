Посол объяснил сообщения о переброске российских военных в ЦАР

Посол России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Владимир Титоренко объяснил сообщения о переброске российских военных в эту страну, которые появились ранее. Его слова передает РИА Новости.

По информации Титоренко, из российских военных в стране находятся только пять сотрудников представительства Минобороны России. Еще 14 офицеров служат в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР.

При этом посол подтвердил, что по просьбе правительства республики в стране также находятся инструкторы, которые обучают армию. «Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу», — добавил Титоренко.

Ранее представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги в интервью изданию Le Figaro сообщил, что Россия перебросила в страну несколько сотен военнослужащих вместе с тяжелым вооружением. По его словам, это было сделано на фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами.