Мир
 
Последние новости
Путин рассказал о своем новогоднем желании
Роспотребнадзор посоветовал жителям Петербурга оставаться в городе
В России заявили о снижении доверия к ОЗХО
Путин присвоил главе МЧС звание генерала армии
В ВОЗ оценили опасность новой мутации коронавируса
Мусорщик обнаружил в мешке кота и спас ему жизнь
У Booking.com возникли проблемы в России
ФСБ назвала провокацией расследование Навального
Власти ЦАР заявили о переброске в страну российских военных на фоне тяжелых боев
Новости партнеров
Прослушать новость

Посол объяснил сообщения о переброске российских военных в ЦАР

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Siegfried Modola / Reuters

Посол России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Владимир Титоренко объяснил сообщения о переброске российских военных в эту страну, которые появились ранее. Его слова передает РИА Новости.

По информации Титоренко, из российских военных в стране находятся только пять сотрудников представительства Минобороны России. Еще 14 офицеров служат в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР.

При этом посол подтвердил, что по просьбе правительства республики в стране также находятся инструкторы, которые обучают армию. «Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу», — добавил Титоренко.

Ранее представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги в интервью изданию Le Figaro сообщил, что Россия перебросила в страну несколько сотен военнослужащих вместе с тяжелым вооружением. По его словам, это было сделано на фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами.

Предыстория: Власти ЦАР заявили о переброске в страну российских военных на фоне тяжелых боев
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МЧС России доставит гуманитарную помощь в ЦАР, Конго и Зимбабве
Россия передала ЦАР партию бронемашин БРДМ-2
Власти ЦАР заявили о переброске в страну российских военных на фоне тяжелых боев