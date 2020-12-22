МИД России заявил о готовности рассмотреть просьбу ЦАР о военной помощи

Россия рассмотрит просьбу законного правительства Центральноафриканской Республики (ЦАР) о военной помощи в случае соответствующего запроса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, его слова приводит РИА Новости.

«Если будет такая просьба законных легитимных властей. Причем она может быть обращена не только к нам, а к другим партнерам и друзьям», — сказал Богданов. Дипломат отметил, что подобное обращение нужно будет проверить на соответствие резолюциям Совбеза ООН, пояснив, что в некоторых ситуациях необходимо предварительно проинформировать организацию.

Богданов подчеркнул, что в настоящий момент в ЦАР находятся лишь российские инструкторы, а не боевые подразделения. Замглавы МИД также сообщил, что Москва обеспокоена попытками бывшего президента африканской страны сорвать предстоящие выборы.

21 декабря представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги в интервью изданию Le Figaro сообщил, что Россия перебросила в страну несколько сотен военнослужащих вместе с тяжелым вооружением. По его словам, это было сделано на фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами.

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко пояснил, что из российских военных в стране находятся только пять сотрудников представительства Минобороны России. Еще 14 офицеров служат в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР. При этом дипломат подтвердил, что по просьбе правительства республики в стране также находятся инструкторы, которые обучают армию.

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