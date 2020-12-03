В Африке заметили бронетехнику под российским флагом

На военном параде в Банги в честь 62-й годовщины независимости Центральноафриканской Республики (ЦАР) заметили бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2) под флагом России. Снимки с парада опубликовал Telegram-канал «Доклад разведки».

В описании к фотографиям говорится, что на кадрах запечатлены бойцы российской ЧВК. Отмечается, что они обеспечивали безопасность военного и гражданского руководства страны во время праздничных мероприятий.

В августе 2019 года телеканал CNN опубликовал расследование о деятельности российских специалистов в ЦАР. По данным журналистов, на улицах городов страны висят плакаты с пророссийскими лозунгами, а местное радио транслирует российскую музыку и уроки русского языка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в 2018 году заявляла, что информация о российских инструкторах в ЦАР грубо извращается прессой. Она напомнила об официальной информации, имеющейся в открытом доступе, и вновь рассказала, что в ЦАР были направлены 175 российских инструкторов — 170 гражданских и 5 военных.

Москву неоднократно обвиняли в использовании наемников в разных странах. В частности, сообщалось, что ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, — оказывает услуги по обеспечению безопасности в нескольких государствах Африки.