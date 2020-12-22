Россия отправила 300 военных инструкторов в ЦАР на фоне тяжелых боев

Россия направила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) дополнительно 300 военных инструкторов. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщается на сайте российского МИД. В стране в последние недели разворачиваются тяжелые бои между правительственной армией и повстанцами.

Российские инструкторы были направлены в ЦАР по просьбе руководства страны, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. Как отмечается, на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики.

Как пояснили в МИД, подобная необходимость возникла в связи с тем, что военизированные группировки, действия которых координируются и подпитываются извне, начали продвигаться по стране, дестабилизируя ситуацию в ЦАР и угрожая сорвать избирательный процесс на предстоящих выборах главы государства. «Фактически мятежными силами осуществлялся сопровождавшийся боестолкновениями с армейскими частями Вооруженных сил ЦАР захват городов и населенных пунктов, разгон органов исполнительной власти на местах», — уточнили в ведомстве.