Российских наемников в ЦАР показали за работой

В сети появились фотографии, на которых бойцы российской частной военной компании (ЧВК) в Центральноафриканской Республике (ЦАР) запечатлены за работой. Соответствующие снимки во вторник, 22 декабря, публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По данным канала, на кадрах показали военных, принимающих участие в боевых действиях в районе столицы ЦАР Банги. В частности, на фото можно заметить снайперов, вооруженных, предположительно, 12,7-миллиметровой винтовкой АСВК «Корд» и снайперской винтовкой Steyr-Mannlicher SSG 08. Кроме того, на многих наемниках можно увидеть средства индивидуальной бронезащиты.

В целом, отмечает «Военный Осведомитель», бойцы ЧВК «соблюдают единообразие в одежде и снаряжении».

Ранее 22 декабря сообщалось, что российские наемники вместе с бойцами ЧВК из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA) сосредоточились у въезда в селение Бояли, которое располагается приблизительно в 130 километрах к северо-западу от Банги.

21 декабря представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги заявил, что Россия перебросила в страну несколько сотен военнослужащих вместе с тяжелым вооружением. По его словам, это было сделано на фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами. Москва не подтвердила и не опровергла информацию о переброске солдат. Посол России в ЦАР Владимир Титоренко позднее пояснил, что из российских военных в стране находятся только пять сотрудников представительства Минобороны. Еще 14 офицеров служат в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР, также в стране находятся инструкторы, которые обучают армию.

Активизация повстанческого движения в ЦАР вызвана приближающимися президентскими и парламентскими выборами, назначенными на 27 декабря. Уточнялось, что три вооруженные группировки повстанцев объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены» с целью помешать президенту Фостен-Арканжу Туадера переизбраться на второй срок. Лидером боевиков считают бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Правительство обвиняет его в попытке государственного переворота. Отмечалось, что члены коалиции намерены перерезать основные пути снабжения столицы ЦАР и блокировать ее.