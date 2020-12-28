Раскрыты подробности работы российских военных инструкторов в ЦАР

Российские инструкторы на протяжении нескольких месяцев тренировали военных в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Детали их работы раскрыл телеканал «Россия 1» в эфире программы «Вести».

Как пояснил в интервью младший лейтенант спецназа президентской гвардии ЦАР Жульен Рафай, российские специалисты занимались подготовкой бойцов в республике в течение девяти месяцев. «Я командир секции "Альфа", меня девять месяцев готовили русские инструкторы, обучали тактике спецназа, благодаря этому мы готовы отвечать на любые вызовы», — рассказал собеседник телеканала.

Также «Россия 1» показала в эфире беседу журналистов непосредственно с двумя из инструкторов, которые рассказали, что при их поддержке в стране уже удалось освободить пять-шесть деревень без каких-либо потерь среди мирного населения. В то же время другой российский инструктор подчеркнул, что военные советники якобы не имеют права участвовать в боевых действиях вместе с армией ЦАР. По его словам, они занимаются исключительно подготовкой бойцов.

Ранее 28 декабря заместитель министра обороны России Александр Фомин объяснил поставку российской бронетехники в ЦАР. По его словам, техника была поставлена в африканскую страну для нужд сил безопасности, а также для использования в рамках реформы этого сектора. До этого МИД России сообщил, что в Центральноафриканскую Республику направили дополнительно 300 военных инструкторов, которые займутся обучением военнослужащих национальной армии республики.

21 декабря представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги заявил, что Россия перебросила в страну несколько сотен военнослужащих и тяжелое вооружение. Москва не подтвердила и не опровергла информацию о переброске солдат. Посол России в ЦАР Владимир Титоренко сообщил, что из российских военных в стране находятся только пять сотрудников представительства Минобороны России, 14 офицеров в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР и инструкторы, которые обучают армию.

В то же время появлялась информация о том, что в ЦАР начали работать бойцы одной из российских частных военных компаний — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA).

Активизация повстанческого движения в ЦАР была вызвана президентскими и парламентскими выборами, которые прошли 27 декабря. Уточнялось, что три вооруженные группировки повстанцев объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены» с целью помешать президенту Фостен-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок. Лидером боевиков считают бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Правительство обвиняет его в попытке государственного переворота. Отмечалось, что члены коалиции намерены перерезать основные пути снабжения столицы ЦАР и блокировать ее.