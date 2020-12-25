Повстанцы в ЦАР объявили о возобновлении боев перед выборами

Выступившая против правительства Центральноафриканской Республики (ЦАР) группа повстанцев заявила о возобновлении боев в преддверии запланированных на выходные всеобщих выборов. Об этом сообщает телеканал France 24.

Антиправительственная «Коалиция патриотов за перемены» обвинила правительство в «безответственном упрямстве» после того, как власти отказались ввести трехдневное перемирие и перенести выборы. Повстанцы заявили, что возобновят «безжалостный марш к своей конечной цели». По данным миротворческой миссии ООН — МООНЦАР, боевые действия вновь начались в городе Бакума, расположенном примерно в 250 километрах к востоку от столицы Банги.

Ранее МИД России сообщил, что Москва дополнительно направила 300 военных инструкторов в ЦАР по просьбе руководства страны. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA).

Активизация повстанческого движения в ЦАР вызвана приближающимися президентскими и парламентскими выборами, назначенными на 27 декабря. Уточнялось, что три вооруженные группировки повстанцев объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены» с целью помешать президенту Фостен-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок. Лидером боевиков считают бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Правительство обвиняет его в попытке государственного переворота. Отмечалось, что члены коалиции намерены перерезать основные пути снабжения столицы ЦАР и блокировать ее.

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