Россия отреагировала на сообщения об убийстве бойцов ЧВК Вагнера в ЦАР

Никто из российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) не был взят в плен или убит. Таким образом посол России отреагировал на сообщения об убийстве бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает РИА Новости.

По его словам, сведения о гибели россиян в ЦАР являются фейками.

Ранее местное издание Corbeau News сообщило, что повстанцы в ЦАР заявили об убийстве бойцов ЧВК Вагнера. По данным антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены», один россиянин был взят в заложники, еще несколько убиты.

Представители Красного Креста и «Врачей без границ» подтвердили, что в день боев с правительственными силами неподалеку от города Бамбари 10 февраля в местные морги действительно поступили тела убитых, но не сообщили деталей.

Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA).