Россия вывела из ЦАР военные вертолеты

Россия вывела из Центральноафриканской Республики (ЦАР) свои военные вертолеты, которые были направлены в эту страну на фоне боев с повстанцами. Об этом сообщается в ответах российского МИДа на вопросы, отправленные СМИ для ежегодной пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

В министерстве напомнили, что ранее Россия направила в ЦАР дополнительно 300 военных инструкторов в ответ на соответствующую просьбу местных властей. Кроме того, для обеспечения безопасного проведения всеобщих выборов в африканскую страну было направлено четыре вертолета Ми-8 вместе с экипажами и обслуживающим персоналом.

В ведомстве уточнили, что российские инструкторы пока останутся в стране. Решение об их выводе будет приниматься исходя из ситуации «на земле» и мнения правительства ЦАР. «Вместе с тем упомянутые вертолеты, принадлежащие Минобороны России, с территории ЦАР выведены», — добавили в министерстве.

Активизация повстанческого движения в ЦАР была вызвана президентскими и парламентскими выборами, которые прошли 27 декабря. Уточнялось, что три вооруженные группировки повстанцев объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены» с целью помешать президенту Фостен-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок. Лидером боевиков считают бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Правительство обвиняет его в попытке государственного переворота.