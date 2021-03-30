В ЦАР заявили о прибытии конвоя российских наемников

На территорию Центральноафриканской Республики (ЦАР) 29 марта из Судана вошел конвой с российскими наемниками, включающий около 42 единиц военной и гражданской техники. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает Сorbeau News.

По данным издания, направляющаяся в Баминги (Bamingui) колонна 29 марта прибыла в город Бирао, расположенный на северо-востоке страны. Эту информацию подтвердили местные власти.

Утверждается, что в распоряжении военных находятся 10 танков, 20 грузовиков и 12 пикапов. Согласно имеющимся данным, наемники направляются в зону аэродрома Абакава (aérodrome d’Abakava). Источники из местных служб безопасности сообщили журналистам, что российские бойцы якобы планируют развернуть на территории аэропорта свою базу и использовать объект в дальнейшем.

Сorbeau News также сообщает, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера якобы подписал с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера секретный контракт, предусматривающий строительство аэропорта на территории страны. Отмечается, что данный объект призван упростить проведение конфиденциальных операций ЧВК в стране.

Telegram-канал Доклад разведки опубликовал несколько фотографий упомянутой колонны, отметив, что среди техники якобы замечены бронеавтомобили «УРАЛ», грузовики «УРАЛ-4320», а также УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап».

В декабре 2020 года, на фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами в Центральноафриканской Республике, Россия по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они занимались обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA).

27 января 2021 года сообщалось, что Москва вывела из Центральноафриканской Республики свои военные вертолеты, которые ранее были направлены в эту страну из-за ситуации с повстанцами. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что российские инструкторы пока останутся в стране.

Повстанческое движение в ЦАР активизировалось перед президентскими и парламентскими выборами, прошедшими 27 декабря 2020 года. Уточнялось, что три вооруженные группировки повстанцев объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены» с целью помешать президенту Фостен-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок. Лидером боевиков называли бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Правительство обвиняло его в попытке государственного переворота. Отмечалось, что члены коалиции намерены перерезать основные пути снабжения столицы ЦАР и блокировать ее.