Лавров высказался о российских ЧВК в Мали

Российские власти не имеют отношения к деятельности частных военных компаний (ЧВК) в Мали и других африканских странах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава МИД назвал тему о присутствии российских ЧВК в Африке высосанной из пальца. При этом, по его мнению, она не вредит имиджу Москвы, но влияет на репутацию тех, кто распространяет подобные сообщения. «Репутация формируется чувством собственного превосходства и вседозволенности, когда кому-то, кто называет себя устоявшимися, зрелыми демократиями, дозволено все в любом регионе мира, а всех остальных они считают партнерами второго сорта», — высказался дипломат.

Лавров подчеркнул, что рынок услуг ЧВК был создан и освоен западными странами, и его лидерами остаются США и Великобритания. Он также упомянул Францию, у которой, по словам дипломата, около дюжины частных военных компаний, работающих в разных частях света.

21 октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские ЧВК могут присутствовать в Мали. При этом, по его словам, они не отражают интересов российского государства и находятся на африканском континенте не по поручению Москвы. Государственный лидер обратил внимание на то, что ЧВК — это частный бизнес, частные интересы, связанные в том числе с добычей различных ресурсов.

В начале октября турецкое издание Clash Report заявило о росте присутствия ЧВК Вагнера в ряде африканских стран. При этом французские спецподразделения, которые участвуют в антитеррористической операции «Бархан» в странах Сахеля, не нашли в Мали признаков присутствия указанной ЧВК.