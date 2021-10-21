Путин ответил на вопрос о присутствии российских ЧВК в Мали

Путин: ЧВК могут присутствовать в Мали, но не по поручению российского государства

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» ответил на вопрос о частных военных компаниях (ЧВК) в Мали. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства подчеркнул, что ЧВК могут присутствовать в Мали. При этом они «не отражают интересов российского государства, и если они где-то находятся — не по поручению российского государства», указал он. Он обратил внимание на то, что это «частный бизнес, частные интересы, связанные в том числе с добычей там энергоресурсов, других ресурсов — золота, драгоценных камней».

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Российский лидер подчеркнул, что если деятельность таких компаний начнет вступать в противоречие с интересами российского государства, то власти должны на это реагировать и будут это делать.

В начале октября турецкое издание Clash Report сообщило о росте присутствия ЧВК Вагнера в ряде африканских стран. При этом французские спецподразделения, которые участвуют в антитеррористической операции «Бархан» в зоне Сахеля, не нашли в Мали признаков присутствия ЧВК Вагнера.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Мали обратилось к ЧВК из-за того, что Франция намерена значительно сократить воинский контингент, который должен бороться с терроризмом на севере страны, однако официальная Москва к этому сотрудничеству отношения не имеет. Глава малийского переходного правительства Шогель Кокалла Маига назвал сообщения о присутствии в Мали российских военных инструкторов частью кампании по дезинформации.

