Названы цели российских наемников в Мали

Распространение влияния частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мали — это результат глобального соперничества с евроатлантическим сообществом, в котором речь идет, прежде всего, о соотношении сил. Об этом в разговоре с Le Figaro заявил заместитель директора Франко-российского аналитического центра «Обсерво» Игорь Деланоэ. Перевод статьи французского издания публикует «ИноСМИ».

«Россия использует антифранцузские настроения африканцев для расширения своего влияния, но этот подход также направлен на то, чтобы возложить на Францию определенные издержки в связи с ее партнерством на постсоветском пространстве», — добавил политолог. По его словам, речь идет о военном присутствии Франции в Эстонии и продаже оружия Украине и Грузии.

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Еще одной целью российских наемников в Африке Деланоэ назвал граничащую с Мали Гвинею, где у Москвы есть «серьезные экономические интересы».

Другой источник издания, имя которого не указывается, заявил, что даже если размещение ЧВК Чагнера в Мали подтвердится, наемники не смогут заменить собой французских военных, поскольку у них недостаточно средств и подготовки.

В статье также говорится, что соглашение о размещении 500-1000 бойцов ЧВК в Бамако сейчас находится в стадии обсуждения. Переговоры касаются финансовой части.

Ранее в октябре турецкое издание Clash Report сообщило о росте присутствия ЧВК Вагнера в Африке. Компания начала создавать дочерние компании, работающие в странах присутствия по местным законам. Также утверждается, что сейчас российские наемники в том или ином качестве находятся в Ливии, Мали, Руанде, Анголе, Мозамбике, Зимбабве, Эсватини, Лесото, Ботсване, Чаде, Демократической Республике Конго, Гвинее, Гвинее-Бисау и на Мадагаскаре.

При этом французские спецподразделения, которые участвуют в антитеррористической операции «Бархан» в зоне Сахеля, не нашли в Мали признаков присутствия ЧВК Вагнера.