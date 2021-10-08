Сообщения о российских военных инструкторах в Мали назвали дезинформацией

Премьер Мали назвал дезинформацией сообщения о присутствии военных из России в стране

Сообщения о присутствии в Мали российских военных инструкторов — это часть кампании по дезинформации. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава малийского переходного правительства Шогель Кокалла Маига.

«Знаете, о сотрудничестве Мали и России много говорят на Западе, много придумано, много статей в СМИ, но все ориентированы негативно», — сказал премьер-министр. По его словам, в России было сформировано много государственных кадров для Мали, как военных, так и гражданских.

Кокалла Маига назвал Мали суверенным государством. Республика, по его словам, может выбирать себе любую страну для сотрудничества, если это отвечает интересам ее народа. Он подчеркнул, что переходное правительство Мали не обращает внимания на обвинения в свой адрес от иностранной прессы.

Ранее французские спецподразделения, работающие в регионе Сахель, сообщили, что не заметили признаков присутствия в Мали бойцов так называемой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».