Африканский генерал задумался о покупке вооружения у Украины и Франции

African Intelligence: генерал Мавритании задумался о покупке оружия у Украины и Франции

Командующий силами специальных операций Мавритании бригадный генерал Мухаммед ульд шейх ульд Бейда совершил несколько визитов за рубеж, чтобы приобрести вооружение для подчиненных ему подразделений. Об этом пишет издание African Intelligence.

По данным журналистов, африканский генерал задумался о покупке вооружения у Франции и Украины.

4 октября издание ActuCameroun со ссылкой на президента Мавритании Мухамеда Ульда шейха Газуани писало, что об усилении военной сферы также задумались в Мали. Местные власти якобы давно заключили договор с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера.

О предполагаемом договоре сообщалось еще в конце сентября. Тогда глава МИД России Сергей Лавров заявил, что официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству. Министр рассказал, что Мали обратилось к ЧВК из-за того, что Франция намерена значительно сократить воинский контингент, который должен бороться с терроризмом на севере страны.