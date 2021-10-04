Журналисты рассказали о переброске бойцов ЧВК «Вагнера» из Ливии в Мали

Бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» перебросили из ливийского Бенгази в Мали. Об этом заявил журналист BBC Arabic с ником Nader в своем Twitter.

По его словам, Ливия стала переходным пунктом для российских военных. Эту информацию подтверждает издание ActuCameroun со ссылкой на президента Мавритании Мухамеда Ульда шейха Газуани. По словам политика, Мали давно заключили договор с российскими ЧВК.

О предполагаемом договоре сообщалось еще в конце сентября. Тогда глава МИД России Сергей Лавров заявил, что официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству. Министр рассказал, что Мали обратилось к ЧВК из-за того, что Франция намерена значительно сократить воинский контингент, который должен бороться с терроризмом на севере страны.

Париж действительно решил сократить действующий в Африке контингент. С 2014 года страна ведет военную операцию «Бархан» с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде.