В Кремле ответили на вопрос о законности работы ЧВК из России в других странах

В настоящее время существование частных военных компаний, которые оказывают различные услуги, в том числе за рубежом, не противоречит законодательству России. Так на вопрос о законности работы ЧВК в других странах ответил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Он также рассказал о существовании ряда компаний, оказывающих «разного рода консультационные и охранные услуги», в том числе за пределами России.

Представителя Кремля добавил, что в случае выявления противоречий может потребоваться совершенствование российского законодательства.

Ранее власти Мали обратились к российской ЧВК для содействия в борьбе с террористами, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Данное решение было принято в связи с тем, что Франция серьезно сокращает свой воинский контингент в стране.