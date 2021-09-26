Премьер Мали объяснил обращение страны к российской ЧВК

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга объяснил обращение страны к российской частной военной компании (ЧВК). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Новая ситуация, возникшая в результате завершения операции "Бархан", ставит Мали перед свершившимся фактом: нас в определенной степени бросили в середине полета. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами», — сказал он, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

Ранее власти Мали обратились к российской ЧВК для содействия в борьбе с террористами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

К какой именно ЧВК обратились власти республики, Лавров не уточнил. Это решение было принято в связи с тем, что Франция серьезно сокращает свой воинский контингент в стране.

По его словам, у французских военных в африканской стране «ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят бал». Лавров также уточнил, что власти Мали оценили свои собственные способности в борьбе с терроризмом как недостаточные, и самостоятельно приняли решение обратиться к российской ЧВК.