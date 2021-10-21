Франция ликвидировала лидера соратников «Аль-Каиды» в Мали

На территории Мали ликвидировали Нассера Аль Терги, одного из лидеров группировки «Катиба Серма» (запрещена в России), связанной с международным террористическим движением «Аль-Каида» (также запрещено в России), сообщает Reuters со ссылкой на представителей армии Франции.

Военные рассказали, что Аль Терги был убит посредством удара с воздуха.

Как напоминает агентство, в пяти африканских странах к югу от пустыни Сахары находятся более 5100 французских солдат — их отправили туда в 2014 году для борьбы с соратниками «Аль-Каиды» и другими террористами-исламистами.

В сентябре Reuters со ссылкой на дипломатические источники передавало, что правящая хунта Мали заключила сделку с российскими наемниками. Сообщалось, что россияне будут обучать местных военных и обеспечивать безопасность высокопоставленных чиновников. По предварительной информации, в Мали планируется направить до тысячи российских граждан. Эти сообщения частично подтвердил глава МИД России Сергей Лавров. Он не уточнил, к какой именно ЧВК обратились власти Мали.