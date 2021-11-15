На Украине обвинили ФСБ в срыве операции по задержанию «вагнеровцев»

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады представила промежуточный отчет по делу «вагнеровцев». Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского парламента.

По данным отчета, операцию по задержанию участников частной военной компании (ЧВК) Вагнера украинская сторона готовила с 2018 по 2020 год. Планировалось, что бойцов ЧВК получится заманить на территорию третьей страны и задержать там на законных основаниях. Отмечается, что один из планов также предусматривал посадку самолета с «вагнеровцами» на Украине под надуманным предлогом.

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В отчете указано, что впоследствии Киев решил отказаться от подобных идей, а лицо, принявшее такое решение, так и не было установлено. При этом подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак к этому не причастны. В конечном счете в срыве спецоперации ВСК обвинила Федеральную службу безопасности (ФСБ) России, добавив, что соответствующие сведения были получены украинской стороной от разведки других государств.

29 июля 2020 года в Белоруссии по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами были задержаны 33 россиянина из ЧВК Вагнера. Некоторые из них участвовали в боевых действиях в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, однако «вагнеровцам» удалось вернуться в Россию.

Позднее главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) рассчитывала выманить участников ЧВК и использовать их для обмена пленными с Москвой, однако операция сорвалась из-за действий офиса украинского президента. Сам Владимир Зеленский назвал подобные утверждения бредом.