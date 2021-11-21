Родственники погибших украинцев обозвали Зеленского предателем

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях памяти погибших активистов Евромайдана. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Украинский лидер посетил церемонию возложения цветов на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, где также присутствовали родственники активистов. Он поставил лампадку у мемориального комплекса, после чего вместе со всеми собравшимися почтил память погибших минутой молчания.

Когда Зеленский в сопровождении охраны начал возвращался к машине, толпа начала скандировать «ганьба» («позор») и обзывать президента «предателем» и «малороссом».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Анна Герман назвала Владимира Зеленского «приговором для всей Украины». По ее словам, при действующем президенте украинцы стали нищими, а грядущая зима рискует оказаться «холодной и голодной».