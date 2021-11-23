На Украине заявили об отсутствии у Киева стратегии по возвращению Донбасса

Украинский аналитик Золотарев: у Киева нет никакой стратегии по отношению к Донбассу

Руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил об отсутствии у Киева какой-либо конкретной стратегии по возвращению Донбасса. Его слова передает РИА Новости.

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«По сути, у Украины сейчас нет никакой стратегии по отношению к Донбассу. Потому что сейчас вся стратегия — это слова "мы не можем отказаться от минских соглашений, но и не можем их выполнить"», — констатировал аналитик. По его мнению, ситуация с Донбассом может затянуться надолго, а конфликт так и останется замороженным.

Золотарев подчеркнул, что в мнении о возможном изменении минских соглашений Украину поддерживают Германия и Франция. «Поэтому можно смело говорить о том, что минский процесс умирает. От "нормандской четверки" может остаться тройка в конце концов», — сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг подготовку страны к военному наступлению в Донбассе. По словам министра, в последнее время Россия все чаще обвиняет Украину в желании решить конфликт с самопровозглашенными народными республиками Донбасса силовым путем, однако Киев по-прежнему полагается в первую очередь на дипломатические методы.