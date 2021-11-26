Глава разведки Украины объяснил отказ комментировать задержание 33 россиян

Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко объяснил отказ комментировать операцию по задержанию 33 россиян в прошлом году. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

Как пояснил Литвиненко, все сказанное действующим руководителем разведывательного органа может навредить интересам страны. «Наш эфир смотрят не только граждане Украины. Его смотрят в России, его смотрят в других странах. В РФ его смотрят наши враги, и они используют любую крупицу информации против нас. Поэтому мы не будем комментировать», — добавил он.

Ранее исполняющий обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Алексей Сухачев допустил возможность вызова на допрос президента страны Владимира Зеленского, если в этом будет необходимость.

20 ноября бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует «крот», работающий в интересах России. При этом представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил, что факта утечки информации из офиса Владимира Зеленского не установлено.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали россиян по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но вагнеровцы вернулись в Россию. Позже главред украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что вагнеровцев хотели выманить и использовать для обмена пленными с Москвой, однако операция сорвалась из-за Зеленского. В свою очередь, Зеленский назвал это бредом.