Украина не нашла «крота» в офисе Зеленского

Факта утечки информации из офиса украинского президента Владимира Зеленского не установлено, об этом также не сообщало издание Bellingcat (включено Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов). Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, цитату приводит издание «Укринформ».

«Того резонанса, который прогнозировали наши политические оппоненты, не произошло. Потому что ни расследование Bellingcat, ни расследование Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины не установило факт государственной измены со стороны высших должностных лиц украинского государства», — подчеркнул чиновник. Таким образом, в офисе Зеленского нет никакого «крота», считает он.

Слухи о том, что источник утечек нашли в украинском правительстве, подтвердил бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба. По его словам, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали россиян по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но вагнеровцы вернулись в Россию. Позже главред украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что вагнеровцев хотели выманить и использовать для обмена пленными с Москвой, однако операция сорвалась из-за Зеленского. Сам Зеленский назвал это бредом.