ГБР допустило возможность вызова Зеленского на допрос

И. о. главы ГБР Сухачев: если будет необходимость, вызовем Владимира Зеленского на допрос

Исполняющий обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Алексей Сухачев допустил возможность вызова на допрос президента страны Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

Как рассказал Сухачев, на протяжении нескольких дней бюро будет вызывать на допрос главу офиса президента Андрея Ермака. «Почему не делаем это сейчас? Потому что ожидаем определенную информацию от правоохранительных органов», — пояснил он. И. о. главы ГБР отметил, что следователь имеет право вызвать на допрос и самого Зеленского, если в этом будет необходимость.

20 ноября бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует «крот», работающий в интересах России. При этом представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что факта утечки информации из офиса Владимира Зеленского не установлено.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали россиян по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но вагнеровцы вернулись в Россию. Позже главред украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что вагнеровцев хотели выманить и использовать для обмена пленными с Москвой, однако операция сорвалась из-за Зеленского. В свою очередь, Зеленский назвал это бредом.