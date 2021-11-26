На Украине скульптуре «Родина-мать» предложили поменять пол

На Украине предложили поменять пол находящейся в Киеве скульптуре «Родина-мать». Петиция с соответствующей инициативой была опубликована на сайте Киевского городского совета.

По мнению Александра Артемова, автора петиции, изначальный замысел и советская эстетика скульптуры не соответствует «современным политическим и идеологическим требованиям» украинского общества, а изображенная женщина «выглядит достаточно мужеподобно».

Чтобы изменить эту ситуацию, он предложил преобразовать объект в монумент архангелу Михаилу — покровителю Киева. Артемов отметил, что для этого со скульптуры нужно будет убрать грудь, заменить советский герб на символику украинской столицы, а также добавить крылья.

Кроме того, при наличии «дополнительных средств» автор предложил сделать крылья архангела подвижными, чтобы они могли колебаться на ветру.

В 2016 году секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив заявлял, что столичные власти намерены сохранить монумент «Родина-мать». По его словам, в рамках декоммунизации со скульптуры планируют снять только герб СССР, который находится на ее щите.