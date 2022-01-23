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Дипломат России в Вене описал переговоры по безопасности фразой «тикает счетчик»

Глава российской делегации в Вене Гаврилов: Москва не будет бесконечно ждать ответа от США

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия не намерена бесконечно дожидаться ответов на свои предложения по безопасности от США и НАТО, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Сложившуюся ситуацию в эфире YouTube-канала «Изолента live» он описал фразой «счетчик тикает».

Гаврилов обратил внимание, что в Москве рассчитывают получить ответ от западных стран уже на следующей неделе. Если же США и НАТО проигнорируют требования России, то Москва будет отстаивать свою безопасность в Европе другими методами, подчеркнул он. «И это почувствуют на своей шее и европейцы, и американцы», — сказал российский дипломат.

В декабре 2021 года Россия обнародовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Кроме того, в представленных документах говорилось о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

Ранее Гаврилов предупредил, что Россия не станет терпеть провокации Запада в Донбассе. Он заверил, что Москва будет готова ответить, если Киев и Запад будут атаковать россиян.

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Анна Щербакова
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