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Россия предупредила Запад о последствиях провокаций в Донбассе

Глава делегации РФ в Вене Гаврилов: Россия не станет терпеть провокации Запада в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Россия не станет терпеть провокации западных стран в Донбассе. О возможных последствиях предупредил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «Изолента live».

По словам Гаврилова, Москва будет готова ответить, если Киев и Запад будут атаковать россиян.

«Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало», — заявил Гаврилов.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин высказался о возможных провокациях Украины в Донбассе. Глава ДНР не исключил провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса. По его словам, могут быть «определенные шаги», так как у линии соприкосновения находятся «диверсионные группы».

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Варвара Кошечкина
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