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В ДНР высказались о возможных провокациях Украины

Глава ДНР Пушилин не исключил провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин высказался о возможных провокациях Украины в Донбассе в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Глава ДНР не исключил провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса. По его словам, могут быть «определенные шаги», так как у линии соприкосновения находятся «диверсионные группы».

«Будет ли сейчас какая-то атака на инфраструктурные объекты, которые есть в перечне непосредственно — это газоснабжение, водоснабжение, линии электропередач, другие, — посмотрим. Пока они в режиме ожидания», — подчеркнул Пушилин.

Также он заявил, что у линии соприкосновения в Донбассе наблюдается около 120 тысяч украинских военных.

21 декабря 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По словам Шойгу, на Украине уже находятся около 120 представителей частных военных компаний из США.

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Марина Совина
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