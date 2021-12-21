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Шойгу заявил о готовящейся американцами военной провокации на востоке Украины

Сергей Шойгу: частные военные компании США подготавливают провокацию на востоке Украины

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина во вторник, 21 декабря, отметил, что для этих целей в города Авдеевка и Красный Лиман американцы доставили резервуары с неустановленными химикатами.

По сведениям главы российского Минобороны, на Украине уже находятся около 120 представителей частных военных компаний из США. Они начали заниматься с украинскими спецназовцами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Украина сейчас полностью потеряна для России как партнер и союзник.

В то же время пресс-секретарь президента России подчеркивал, что русские и украинцы останутся братскими народами, несмотря на оболванивание властями Украины своих граждан.

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Анна Щербакова
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