В США прокомментировали заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокацию с химическими веществами на востоке Украины, сообщает РИА Новости.

Ответ США

Слова Шойгу о подготовке провокаций с химоружием на Донбассе оценил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он ответил на обвинения российского министра и опроверг их, подчеркнув, что заявление главы российского Минобороны далеко от реальности.

Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности Джон Кирби Представитель Пентагона

Кирби добавил, что министр обороны США Ллойд Остин не проводил переговоры с российским коллегой на фоне обострения напряженности вокруг Украины. «Мне нечего проанонсировать сегодня из его расписания», — подчеркнул представитель Пентагона.

Против риторики

Госдепартамент США также прокомментировал заявление Шойгу. Пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс призвал Россию не использовать ложную и провокационную риторику. По его мнению, Москве необходимо предпринять эффективные для деэскалации напряженности вокруг ситуации на Украине, «чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий».

Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты Нед Прайс Пресс-секретарь Госдепа

Реакция ДНР

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отнеслись к заявлению Шойгу о провокациях в Донбассе со всей серьезностью. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают укреплять свои позиции возле линии соприкосновения в регионе.

Пушилин отметил, что анализ военной ситуации подтверждает заявление Шойгу о возможных провокациях. Глава ДНР также обвинил Украину в попытке устроить техногенную и гуманитарную катастрофу, которая «приведет к непредсказуемым последствиям для всего мира».

Прогнозы экспертов

Политолог Лукас Лейрос спрогнозировал, что Украина потеряет поддержку НАТО из-за непрекращающихся провокаций в сторону России. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс пообещал Киеву защиту и вмешательство в случае российской агрессии, поэтому Киев стал нападать чаще.

Однако Лейрос подчеркнул, что Киев является инструментом НАТО. «Провокация — это слово, которым лучше всего описывает историю Украины с 2014 года по настоящее время», — заключил эксперт.

Генерал ФСБ в отставке, военный эксперт Александр Михайлов заявил, что война с Россией может быть целью провокации США на Украине. По его словам, многие серьезные конфликты развязались из-за провокаций. При этом Михайлов допустил, что Штаты могут применить химическое оружие с жертвами среди людей.

Позиция Кремля

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым. Он напомнил, что Россия обладает гиперзвуковой ракетой «Циркон», которой нет у американской стороны.

Они что, думают, мы не видим этих угроз, или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше — вот в чем вопрос Владимир Путин Президент России

17 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о полной потере Украины для России как союзника. Он отметил враждебность украинских властей по отношению к России и добавил, что русские и украинцы останутся братскими народами, несмотря на «оболванивание» со стороны Киева.

Заявление Шойгу

21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина Сергей Шойгу заявил, что ЧВК США готовят провокации с химоружием в Донбассе. По его данным, для реализации этой цели США доставили в города Авдеевка и Красный Лиман резервуары с неустановленными химикатами.

120 представителей ЧВК США находятся на Украине

Представители ЧВК США, которые прибыли в Донбасс, по словам Шойгу, уже начали заниматься с украинскими спецназовцами.