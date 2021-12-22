В США ответили на обвинения России в подготовке провокации в Донбассе
В США прокомментировали заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокацию с химическими веществами на востоке Украины, сообщает РИА Новости.
Ответ США
Слова Шойгу о подготовке провокаций с химоружием на Донбассе оценил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он ответил на обвинения российского министра и опроверг их, подчеркнув, что заявление главы российского Минобороны далеко от реальности.
Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности
Кирби добавил, что министр обороны США Ллойд Остин не проводил переговоры с российским коллегой на фоне обострения напряженности вокруг Украины. «Мне нечего проанонсировать сегодня из его расписания», — подчеркнул представитель Пентагона.
Против риторики
Госдепартамент США также прокомментировал заявление Шойгу. Пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс призвал Россию не использовать ложную и провокационную риторику. По его мнению, Москве необходимо предпринять эффективные для деэскалации напряженности вокруг ситуации на Украине, «чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий».
Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты
Реакция ДНР
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отнеслись к заявлению Шойгу о провокациях в Донбассе со всей серьезностью. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают укреплять свои позиции возле линии соприкосновения в регионе.
Пушилин отметил, что анализ военной ситуации подтверждает заявление Шойгу о возможных провокациях. Глава ДНР также обвинил Украину в попытке устроить техногенную и гуманитарную катастрофу, которая «приведет к непредсказуемым последствиям для всего мира».
Прогнозы экспертов
Политолог Лукас Лейрос спрогнозировал, что Украина потеряет поддержку НАТО из-за непрекращающихся провокаций в сторону России. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс пообещал Киеву защиту и вмешательство в случае российской агрессии, поэтому Киев стал нападать чаще.
Однако Лейрос подчеркнул, что Киев является инструментом НАТО. «Провокация — это слово, которым лучше всего описывает историю Украины с 2014 года по настоящее время», — заключил эксперт.
Генерал ФСБ в отставке, военный эксперт Александр Михайлов заявил, что война с Россией может быть целью провокации США на Украине. По его словам, многие серьезные конфликты развязались из-за провокаций. При этом Михайлов допустил, что Штаты могут применить химическое оружие с жертвами среди людей.
Позиция Кремля
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым. Он напомнил, что Россия обладает гиперзвуковой ракетой «Циркон», которой нет у американской стороны.
Они что, думают, мы не видим этих угроз, или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше — вот в чем вопрос
17 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о полной потере Украины для России как союзника. Он отметил враждебность украинских властей по отношению к России и добавил, что русские и украинцы останутся братскими народами, несмотря на «оболванивание» со стороны Киева.
Заявление Шойгу
21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина Сергей Шойгу заявил, что ЧВК США готовят провокации с химоружием в Донбассе. По его данным, для реализации этой цели США доставили в города Авдеевка и Красный Лиман резервуары с неустановленными химикатами.
Представители ЧВК США, которые прибыли в Донбасс, по словам Шойгу, уже начали заниматься с украинскими спецназовцами.