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Украине предрекли потерю поддержки НАТО из-за провокаций России

Политолог Лейрос: Украина может лишиться поддержки НАТО из-за провокаций в адрес России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина может остаться без поддержки со стороны НАТО из-за постоянных провокаций в адрес России. Об этом заявил политолог Лукас Лейрос в своей статье для InfoBrics.

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По его словам, НАТО обещает Киеву защиту и вмешательство в случае российской агрессии, поэтому Киев все чаще нападает. Однако эксперт отмечает, что есть несколько причин считать такие обещания ложными и сомнительными. Он подчеркнул, то Украина всего лишь инструмент альянса. В Киеве не понимают своего положения, мнимое чувство безопасности подталкивает Украину к ведению «тайной войны», добавил специалист. «Провокация — это слово, которым лучше всего описывает историю Украины с 2014 года по настоящее время», — резюмировал Лейрос.

Ранее «Страна.ua» заявило, что Акт провозглашения независимости Украины 1991 года является непреодолимым препятствием на пути страны в НАТО. В украинском издании объяснили, что внеблоковый статус Киева лежит в основе государственности Украины.

Марина Совина
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