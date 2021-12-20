Украина может остаться без поддержки со стороны НАТО из-за постоянных провокаций в адрес России. Об этом заявил политолог Лукас Лейрос в своей статье для InfoBrics.

По его словам, НАТО обещает Киеву защиту и вмешательство в случае российской агрессии, поэтому Киев все чаще нападает. Однако эксперт отмечает, что есть несколько причин считать такие обещания ложными и сомнительными. Он подчеркнул, то Украина всего лишь инструмент альянса. В Киеве не понимают своего положения, мнимое чувство безопасности подталкивает Украину к ведению «тайной войны», добавил специалист. «Провокация — это слово, которым лучше всего описывает историю Украины с 2014 года по настоящее время», — резюмировал Лейрос.

Ранее «Страна.ua» заявило, что Акт провозглашения независимости Украины 1991 года является непреодолимым препятствием на пути страны в НАТО. В украинском издании объяснили, что внеблоковый статус Киева лежит в основе государственности Украины.

