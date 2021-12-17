Кремль объявил о полной потере Украины для России как союзника
Представитель Кремля Песков: Украина полностью потеряна для России как партнер и союзник
В настоящее время Украина полностью потеряна для России как партнер и союзник. Об этом объявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Вместе с тем пресс-секретарь главы государства добавил, что русские и украинцы останутся братскими народами, несмотря на оболванивание властями Украины своих граждан.
Также представитель Кремля отметил враждебность украинских властей по отношению к России.