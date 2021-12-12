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Песков назвал агрессивной риторику Байдена о войсках США в Европе

Дмитрий Песков: заявления Байдена о войсках США в Европе ухудшают отношения с Россией

Фото: Reuters

Заявления президента США Джо Байдена об американских войсках в Европе и угрозы маневрами ухудшают отношения с Россией. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал агрессивной риторику Вашингтона. «Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», — отметил пресс-секретарь.

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Ранее Песков указал на отсутствие у России намерений вторгаться на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении. Он заявил, что основной проблемой является применение Киевом поставленных Турцией ударных беспилотников Bayraktar и приближение американского вооружения к российским границам.

Президент США Джо Байден раскрыл планы США в случае «вторжения» России на Украину. По словам американского лидера, Вашингтон перебросит силы в восточноевропейские страны НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. При этом Байден подчеркнул, что у американского руководства никогда не было планов отправить своих военных на Украину.

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Анжелика Бережная
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